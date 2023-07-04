سان جيرمان يدعو لمؤتمر صحفي وسط تكهنات بشأن اقتراب إنريكي من تدريب الفريق

المصدر: د ب أ

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دعا نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لمؤتمر صحفي غدا الأربعاء وسط تكهنات بشأن قرب الإعلان عن تعيين الإسباني لويس إنريكي في منصب المدير الفني.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" اليوم الثلاثاء أن إنريكي وصل إلى باريس لإتمام الاتفاق مع سان جيرمان.

ولم يكشف سان جيرمان عن أي تفاصيل عن هوية الأشخاص الذين سيظهرون في المؤتمر الصحفي للموسم الجديد، والذي سيتم بثه عبر جميع الحسابات الرسمية للفريق على وسائل التواصل الإجتماعي.

وتحدث سان جيرمان عن "أول مؤتمر صحفي لموسم 2023 /2024" في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ليكيب" أن النادي يستعد للإعلان عن نبأ التعاقد مع إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، والذي لم يتول أي منصب منذ رحيله عن تدريب الماتادور عقب الخروج من مونديال قطر 2022.

ولم يعلن سان جيرمان حتى الآن عن مصير مدربه الحالي كريستوف جالتييه الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2024، حيث فاز الفريق تحت قيادته بلقب الدوري الفرنسي فقط في الموسم الماضي، لكنه فشل مرة اخرى في حصد لقبه الاول في دوري أبطال اوروبا عقب الخسارة على يد بايرن ميونخ الألماني في دور الستة عشر.



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