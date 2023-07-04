16 مليون ريال غرامة ضد نيمار بسبب مخالفة القانون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، لغرامة كبيرة، بسبب مخالفة القانون.

وبحسب شبكة "RMC" الرياضية، فإن المدعي بمدينة مانجاراتيبا البرازيلية، ألزم نيمار بدفع مبلغ 16 مليون ريال برازيلي (3.3 مليون دولار)، بسبب حفر بحيرة صناعية في القصر الخاص به بطريقة غير قانونية ومخالفة للبيئة.

ويواجه نيمار هذه العقوبة، بسبب 4 مخالفات بيئية، وهي الحفر، وإزالة النباتات، وتحويل مسار مياه النهر، وتفتيت بعض الصخور.

وسيكون أمام نيمار 20 يوماً للاستئناف على الغرامة الموقعة ضده.

وكانت السلطات البرازيلية عاقبت نيمار في البداية بغرامة قدرها 5 ملايين ريال برازيلي (مليون دولار)، وبعد عدة شكاوى في يونيو الماضي، أغلقت السلطات قصر اللاعب إلا أن نيمار لم يلتزم بالقرار، وأقام حفلاً وظهر يسبح في البحيرة الصناعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز