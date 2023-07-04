60 مليون يورو تصعب إتمام صفقة مبابي لريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية التطورات الأخيرة حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، المرشح للانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقال برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، إن باريس يتمسك بالحصول على 200 مليون يورو نظير بيع مبابي، إذا أراد اللاعب الرحيل سواء لريال مدريد أو أي فريق آخر.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يرفض دفع هذا المبلغ، ويسعى لتخفيضه على الأقل، ولكن بشكل عام يفضل الانتظار والتعاقد مع اللاعب عقب نهاية الموسم المقبل مجانًا؟

وأكد البرنامج أن والدة مبابي ترفض خسارته لمبلغ 60 مليون يورو المخصص له كمكافأة ولاء من باريس بعدما وقع للنادي الفرنسي الصيف الماضي رغم إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى صفوف الريال في صفقة انتقال حر، وبالطبع المكافأة ستقل حال رحل اللاعب عن باريس سان جيرمان قبل نهاية عقده 2024.

وكان مبابي وقع لباريس بعدما تدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وأقنعه بالبقاء مع باريس وتجديد عقده، وبالفعل وقع مبابي عقداً مع البي سي جي حتى صيف 2024، مع وجود بند بإمكانية تمديد موسم آخر حال موافقة الطرفين على تفعيله.

وأكد مبابي خلال الآونة الأخيرة إنه لم يناقش أبداً فكرة تمديد عقده مع باريس إلى ما بعد عام 2024، مشدداً على إنه قام بإبلاغ مسؤولي النادي نيته بعدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

وشارك مبابي مع باريس في 34 مباراة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 29 هدفاً، وصنع 5 أهداف.

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