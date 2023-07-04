تسدد بالتقسيط.. الكشف عن قيمة مديونات برشلونة لصالح ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، قيمة المبالغ المستحقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من ناديه السابق برشلونة.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن برشلونة كان مديوناً لميسي بـ 48 مليون يورو منذ فترة رحيل اللاعب في 2021.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن برشلونة يسدد منذ ذلك الحين، مبلغ 6 ملايين يورو للاعب كل 6 أشهر.

وكان ميسي رحل عن برشلونة، بعدما فشل البلوغرانا في تسجيل عقده الجديد بسبب قانون اللعب المالي النظيف، وانتقل وقتها النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، وقضى معه موسمين، قبل أن يرحل منذ أسابيع قليلة لبدء تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، عن طريق بوابة نادي إنتر ميامي.

سنواصل دفع مستحقاته حتى 2025.. لابورتا: برشلونة مديون لميسي

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، أكد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي مديون لميسي، مصرحاً: "هناك تأجيل لرواتب ميسي بالفعل تم الاتفاق عليها مع الإدارة السابقة، ونتج عن ذلك مدفوعات معلقة لصالح اللاعب حتى عام 2025، ندفعها بانتظام".

وتابع: "أفهم لماذا اختار ميسي الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي، كان لدينا اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني بأننا سنخصص جزء من الموارد التي نمتلكها لصفقة ميسي، وكانت هذه النقطة مدرجة ضمن خطة الجدولة المالية الخاصة بنا، أخبرنا والد ميسي بهذا الأمر، وقال إن ميسي قضى موسماً صعباً في باريس ويرغب في الابتعاد قليلاً عن الضغوطات، وكانت معاناته ستتواصل إذا عاد إلى برشلونة".

وأكمل: "فهمت قرار ميسي وأتمنى له كل التوفيق، وسنبدأ التحضير لوداعه الكبير بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، وسيكون من المثالي العودة إلى ملعب كامب نو، في هذا التوقيت".

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