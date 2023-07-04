البقاء مع روما أم الرحيل؟ ديبالا يحسم موقفه من عرض الهلال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما موقفه من الانتقال إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى عرضاً من مسؤولي الأخير.

وبحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ديبالا رفض فكرة الرحيل عن روما، وتمسك بالاستمرار مع الفريق الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الهلال حاول إغراء ديبالا براتب أكبر مما يحصل عليه حالياً مع روما، إلا أن اللاعب الموهوب فضل البقاء مع النادي الإيطالي.

ويرتبط ديبالا بعقد مع روما حتى صيف 2025، ويفضل اللاعب الأرجنتيني الاستمرار بين صفوف الذئاب حتى نهاية عقده، خاصة إنه يملك أفضلية كبيرة في المشاركة أساسياً مع المخضرم جوزيه مورينيو، بخلاف العلاقة المميزة بين اللاعب وجماهير النادي الإيطالي.

ولعب ديبالا مع روما 38 مباراة الموسم الماضي بجميع المسابقات، سجل خلالها 18 هدفاً، وصنع 8 أهداف أخرى.

وكان ديبالا انتقل إلى روما الموسم الماضي، قادماً من نادي يوفنتوس.

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