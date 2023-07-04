تغيير اسم وشعار الدوري الإسباني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تغيير اسم وشعار المسابقة اعتبارًا من الموسم الجديد 2024/2023.

وأصبح الدوري الإسباني يحمل اسم "La Liga Ea Sports" بدلاً من بنك سانتاندير الذي اقترن اسمه بالمسابقة سنوات، وذلك بعد توقيع اتفاقية رعاية مع شركة EA Sports العالمية، وتعد هذه الخطوة جزء من التطوير الذي تعتزم رابطة الدوري الإسباني تنفيذه.

وكشفت رابطة الدوري الإسباني عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الشعار الجديد، الذي جاء مختلفاً تمامًا عن الشعار السابق للمسابقة.

وكان شعار "الليغا" معروف بألوان الأحمر والبرتقالي والأزرق والأصفر، لكن الشعار الجديد ظهر باللون الأحمر فقط.

يذكر أن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني، تنطلق 11 أغسطس 2023، على أن تنتهي 26 مايو 2024.

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