بينيتيز: تلقيت 20 عرضا قبل قبول عرض سيلتا فيغو

المصدر: أ ب

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قال رافاييل بينيتيز إنه تلقى أكثر من عشرين عرض قبل أن يتولى تدريب فريق سيلتا فيغو.

بينيتيز، الذي تم تقديمه اليوم الإثنين كمدرب لفريق سيلتا، قال إنه قبل عرض النادي الإسباني لأنه أراد العودة لدوري الدرجة الأولى لأن النادي اقرب لمنزله.

بينيتيز، الذي كان يتولى تدريب إيفرتون الإنجليزي ، قال إنه تلقى أكثر من عشرين عرضا من نواد داخل إسبانيا وخارجها.

وأضاف المدرب البالغ 63 عاما: " الكثير من الأموال تعرض.. أردت أن أكون في دوري الدرجة الأولى وأقرب إلى العائلة، ومع مشروع يسمح لي بالتطور كان هذا العرض الأكثر جاذبية، فخور بأن أكون مدربا للنادي في الذكرى المئوية لتأسيسه".

تولى بينيتيز تدريب عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، ومنها ريال مدريد وليفربول وإنتر ميلان وتشيلسي ونابولي.

وفاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا عام 2005.

كما قضى فترة في الصين قبل أن يتولى تدريب نيوكاسل وبعده إيفرتون.

أنهى سيلتا موسم الدوري الإسباني الماضي في المركز الثالث عشر.

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