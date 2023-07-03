لن أتفاجأ بشأن ذلك.. أسطورة فرنسا يكشف خطوة مبابي المقبلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق النجم الفرنسي السابق فلوران مالودا، على مستقبل مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال مالودا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "بالنسبة لي، مسألة وقت حتى يلعب مبابي مع ريال مدريد، أتيحت له الفرصة للذهاب إلى مدريد ولكن مدد عقده مع باريس، ولن أتفاجأ إذا توصل إلى اتفاق مع باريس بشأن الرحيل".

وتابع: "مبابي لديه الرغبة في ارتداء قميص ريال مدريد، هو يحب الفريق منذ أن كان صغيراً".

وتسيطر حالة من الغموض على مستقبل مبابي، بخصوص استمراره مع العملاق الفرنسي أو رحيله، سواء خلال الصيف الجاري، أو عقب نهاية الموسم المقبل.

وكان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يتدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ويقنعه بالبقاء مع باريس وتجديد عقده، وبالفعل وقع مبابي عقداً مع البي سي جي حتى صيف 2024، مع وجود بند بإمكانية تمديد موسم آخر حال موافقة الطرفين على تفعيله.

وأكد مبابي خلال الآونة الأخيرة إنه لم يناقش أبداً فكرة تمديد عقده مع باريس إلى ما بعد عام 2024، مشدداً على إنه قام بإبلاغ مسؤولي النادي نيته بعدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

وشارك مبابي مع باريس في 34 مباراة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 29 هدفاً، وصنع 5 أهداف.

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