إنجلترا تبلغ المربع الذهبي لأمم أوروبا تحت 21 عاما

المصدر: وكالات

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تأهل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما، وذلك عقب فوزه على البرتغال 1 / صفر، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة المقامة حاليا في رومانيا وجورجيا.

وسجل أنتوني جوردان هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 34.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في الدور المقبل مع نظيره الإسرائيلي، والذي تأهل للدور ذاته عقب فوزه على منتخب جورجيا المضيف 4 /3 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

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