الفرنسي لافاي يتوج بالمرحلة الثانية لسباق فرنسا الدولي للدراجات

المصدر: وكالات

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فاز الدراج الفرنسي فيكتور لافاي بالمرحلة الثانية لسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس)، اليوم الأحد، ليمنح فريقه كوفيديس أول انتصار في السباق الشهير منذ عام 2008.

وانتفض لافاي ليتفوق على مجموعة مؤلفة من 24 لاعبا في الكيلومتر الأخير لهذه المرحلة من السباق، لينتصر على البلجيكي فاوت فان آرت، والسلوفيني تادي بوجار، الفائز مرتين بالسباق العريق، والدنماركي جوناس فينجارد (حامل اللقب).

واحتفظ البريطاني آدم ييتس بالقميص الأصفر، في ظل صدارته للترتيب العام للدراجين، بعد انتهاء المرحلة الثانية للسباق الجبلي، الذي يبلغ طوله 9ر208 كيلومتر ما بين منطقتي فيتوريا جاستيز وسان سيباستيان، متفوقا بفارق 6 ثواني على أقرب ملاحقيه بوجار.

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