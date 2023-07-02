فيرستابن يواصل تألقه ويتوج بسباق فورمولا-1 النمساوي للمرة الخامسة

المصدر: وكالات

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توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بسباق الجائزة الكبرى النمساوي الذي أقيم اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وتلاه تشارلز لوكلير سائق فيراري وسيرجيو بيريز سائق ريد بول الآخر في المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

وقدم فيرستابن، حامل لقب بطولة العالم، أداء مبهرا في السباق النمساوي ليتوج به للمرة الخامسة في مسيرته، كما حقق اليوم أفضل زمن للفة ليحصد نقطة إضافية تضاف إلى رصيده في الترتيب العام.

وحقق فيرستابن بذلك الفوز السابع له خلال أول تسعة سباقات ببطولة العالم هذا الموسم ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم.

ووسع فيرستابن الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في الترتيب العام، وهو زميله سيرجيو بيريز، إلى 81 نقطة.

وجاء الفوز بالسباق بعد أن فرض فيرستابن تفوقه على منافسيه في جميع التجارب وكذلك في السباق القصير الذي أقيم أمس السبت.

ولم يواجه فيرستابن معاناة كبيرة في طريقه نحو تحقيق الفوز الخامس له في السباق النمساوي في سبيلبرج والفوز الـ 42 في سجل مشاركاته بفورمولا-1 ، وقد نجح في تحقيق أسرع لفة بين جميع المنافسين عبر اللفة الـ 71 الأخيرة.

وقال فيرستابن عبر إذاعة الفريق عقب تجاوز خط النهاية :"كان سباقا مدهشا. السيارة كانت متوهجة."

كذلك تألق تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري وأحرز المركز الثاني في سباق اليوم ليعتلي المنصة للمرة الأولى منذ سباق اذربيجان، وذلك بعد أن انطلق في سباق اليوم من المركز الثاني خلف فيرستابن.

وقدم المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابن أداء قويا أيضا حيث تقدم من المركز الخامس عشر ليحرز المركز الثالث في نهاية السباق ويعتلي المنصة.

وتكرر ما حدث في عدة سباقات ماضية، حيث عوقب عدد من السائقين ومن بينهم كارلوس ساينز سائق فيراري ولويس هاميلتون سائق مرسيدس، والمتوج بلقب بطولة العالم سبع مرات، بالتأخير خمس ثوان بسبب مخالفات تتعلق بحدود المضمار.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الرابع وتلاه لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الخامس حيث تألق في سباق اليوم ليعزز أمال وطموحات فريقه قبل السباق المقبل المقرر في بريطانيا.

وجاء في المراكز من السادس إلى العاشر، الإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتن والبريطاني هاميلتون سائق مرسيدس وجورج راسل سائق مرسيدس الآخر وبيير جاسلي سائق ألبين ولانس سترول سائق أستون مارتين.

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