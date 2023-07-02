برشلونة يفسخ عقده مع الفرنسي صامويل أومتيتي

المصدر: برشلونة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، توصله إلى اتفاق مع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لإنهاء العقد الممتد بينهما لثلاث سنوات حتى نهاية موسم 2026-٢٠٢٥، وشكر النادي الكاتالوني أومتيتي على إنجازاته مع النادي، مضيفاً، «نتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل».

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة سيدفع جزءاً كبيراً جداً من الراتب المتبقي للاعب، بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون يورو عن المواسم الثلاثة المتبقية. وأعير أومتيتي (29 عاماً)، الموسم الماضي إلى ليتشي الإيطالي، وسرعان ما أصبح ركيزة مهمة في صفوفه بخوضه 26 مباراة، وتوج أومتيتي المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي مع برشلونة بلقب بطل الدوري مرتين (2018 و2019)، وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات (2017 و2018 و2021)، وكأس السوبر الإسبانية مرتين (2016 و2018).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز