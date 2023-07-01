بعد إعلان اعتزاله..رسالة مؤثرة من ميسي لفابريغاس

المصدر: البيان

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رسالة مؤثرة بعث بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصديقه السابق في نادي برشلونة الإسباني سيسك فابريغاس، بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم، مرفقة بصورة تجمعهما ضمن صفوف النادي الكتالوني.

وعلق ميسي على الصورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام":"تعلم جيدا مشاعرنا الإيجابية تجاهك أنت وأسرتك.

وأضاف:"أنت نجم كبير يا فابريغاس، وسنواصل قضاء العديد من اللحظات سويا".

وختم قائد منتخب الأرجنتين رسالته، وفقاً لروسيا اليوم، قائلا "نحبك كثيرا يا فابريغاس، ونتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة.. عناق حار".

وأعلن فابريغاس في وقت سابق اليوم السبت، اعتزاله لعب كرة القدم بعمر السادسة والثلاثين، تمهيدا لدخوله معترك التدريب، بعدما قضى 21 عاما في ملاعب الساحرة المستديرة، وتنقل خلالها بين عدة أندية أبرزها، برشلونة وأرسنال وتشيلسي.

ويرتبط فابريغاس وميسي بصداقة وطيدة، حيث نشآ معا في أكاديمية نادي برشلونة قبل أن يتزاملا لمدة ثلاثة مواسم ( من 2011 حتى 2014) في الفريق الأول للنادي الكتالوني.

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