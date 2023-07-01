في حادث مروع..مصرع سائق السباق الهولندي فان هوف

المصدر: وكالات

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لقي السائق الهولندي الشاب ديلانو فان هوف مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بإصابات تعرض لها، إثر حادث خلال سباق للسيارات على مضمار سبا-فرانكورشان البلجيكي.

وكان السائق (18 عاما) الفائز بلقب بطولة "فورمولا 4" الإسبانية في 2021 يقود لفريق "إم.بي الهولندي" خلال جائزة بلجيكا الكبرى، في حلبة مبتلة ضمن بطولة أوروبية لسباقات السيارات.

وقال فريق "إم.بي الهولندي" على "تويتر" إن "الفريق حزين للغاية للإعلان عن وفاة سائقه ديلانو فان هوف نتيجة حادث خلال ثاني سباقات بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية المدعومة من فريق ألبين، على مضمار سبا-فرانكورشان".

وأضاف: "نشعر بحزن عميق إزاء فقدان واحد من ألمع المواهب الهولندية الذي جلب الكثير من الطاقة لفريقنا خلال الأعوام التي تواجد فيها معنا. ديلانو كان جزءا من عائلتنا منذ ظهوره الأول في السباقات مع فريق إم.بي عام 2021".

وأبدى الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول"، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1، حزنا عميقا، وغرد عبر "تويتر" بأنه "حزين للغاية لسماع النبأ بشأن ديلانو اليوم. أود تقديم التعازي لعائلة ديلانو ومحبيه. ارقد في سلام".

ومن جانبه، ذكر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) أنه "يقدم التعازي لعائلة وأصدقاء ديلانو فان هوف ولفريق إم.بي موتورسبورت".

وتجدر الإشارة إلى أن المضمار نفسه كان قد شهد وفاة سائق "فورمولا-2" الفرنسي أنطوان هوبيرفي عام 2019.

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