لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي تصادق على تعديل نظام ملحق تصفيات المونديال

المصدر: وام

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صادقت “ لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم” على مجموعة من القرارات المتعلقة بمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في القارة، وأبرزها تعديل نظام ملحق التصفيات الآسيوية، اعتباراً من موسم 2024 -2025.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك على هامش نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في تايلاند.

وتم الاتفاق على تعديل نظام ملحق التصفيات الآسيوية، بعد قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في 14 مارس 2023، بتقسيم الأيام الأربعة للمباريات الدولية في سبتمبر وأكتوبر 2025 ضمن الروزنامة الدولية للمباريات، لتكون موزعة على نافذتين دوليتين بكل شهر.

وتقرر توزيع المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في التصفيات الآسيوية على مجموعتين لتضم كل مجموعة ٣ منتخبات، تتنافس في جولة واحدة تقام بنظام التجمع في ملحق التصفيات الآسيوية (المجموع 6 منتخبات).

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة من الملحق إلى كأس العالم 2026، ويتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بكل مجموعة بمباراتي ذهاب وإياب لتحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي.

وبناء على ذلك، فإن نافذة المباريات الدولية الخاصة بسبتمبر 2025 ستكون مخصصة للمباريات الدولية الودية، على أن تقام تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 والملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم في نافذتي المباريات الدولية في أكتوبر و نوفمبر 2025 على التوالي.

وتحتاج جميع قرارات اللجنة لمصادقة المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، كي تصبح سارية المفعول.

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