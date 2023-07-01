لمدة 5 سنوات..يوفنتوس يضم نجل رئيس ليبيريا

المصدر: وكالات

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أعلن يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، رسميا انتقال المهاجم الأمريكي الدولي تيموثي ويا، إلى صفوفه مقابل صفقة بلغت 10.3 ملايين يورو وعقد لمدة خمس سنوات.

ودافع ويا، نجل نجم ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، رئيس ليبيريا الحالي، جورج ويا، عن ألوان نادي ليل الفرنسي منذ عام 2019، حيث سيلعب في يوفنتوس في مركز الجناح الأيمن الذي كان يشغله الكولومبي خوان كودرادو، المنتهي عقده مع "السيدة العجوز" بعد 8 سنوات في صفوف الأخير.

وولد تيموثي وياه في نيويورك في فبراير عام 2000، حيث يحمل الجنسية الأمريكية ويدافع عن ألوان منتخبها الوطني (29 مباراة دولية مع 4 أهداف)، كما شارك في صفوفه في مونديال قطر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن والد تيموثي، جورج ويا، يعتبر اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ونالها في العام 1995.

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