بوفون.. الحارس الإيطالي الذي هزم رونالدو وميسي مطلوب في السعودية

المصدر: وكالات

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بات الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي بارما، أحدث الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا للصحفي الإيطالي المطلع جيانلوكا دي مارزيو، فإن بوفون تلقى عرضا للاحتراف في الدوري السعودي.

وأكد الصحفي "الموثوق" أن بوفون (45 عاما) لا يزال يفكر في مستقبله، وسيتخذ القرار النهائي في الساعات المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال.

وأوضح أن بوفون، الذي اعتزل اللعب الدولي في 2018، لديه عقد لموسم آخر مع بارما، وقد يستمر في إيطاليا إذا قرر البقاء في الملاعب، لكنه لا يمانع خوض تجربة جديدة.

وفتح انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في يناير الماضي، الباب أمام النجوم للانتقال إلى دوري "روشن".

وأقدمت بعض الأندية السعودية على عقد صفقات ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع عدد من اللاعبين البارزين من الدوريات الأوروبية حتى الآن، على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي المنضمين إلى صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي روبن نيفيز إلى صفوف الهلال وغيرهم.

واختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات بوفون أفضل حارس مرمى منذ بداية الألفية الثالثة. وفي 11 أكتوبر 2016 أعلن يوفنتوس تتويج قائده المخضرم بوفون بجائزة القدم الذهبية، ليصبح بذلك أول حارس مرمى يفوز بها.

وبات بوفون رابع لاعب من يوفنتوس، بعد روبرتو باجيو وبافل نيدفيد وأليساندرو دل بييرو، يتوج بالجائزة التي تمنح في مونت كارلو، وذلك تقديرا "لتألقه مع الفريق على أرضية الملعب ودوره الملهم خارج المستطيل الأخضر" وفق ما ذكره النادي.

وفاز بوفون بالمركز الأول في تصويت المشجعين عبر الإنترنت، وذلك بعد أن جاء ضمن قائمة مختصرة من عشرة لاعبين تتجاوز أعمارهم 28 عاما، رشحتها لجنة من الصحفيين الدوليين. وتقدم الجائزة سنويا منذ عام 2003 في حفل يرافقه مزاد خيري. وجاء فوز بوفون بالتصويت متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس.

وتوّج الحارس الإيطالي المخضرم مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2006، وحصل على الميدالية الفضية في أمم أوروبا 2012، والبرونزية في كأس القارات 2013.

كما حصل على لقب حارس العام لأربع مرات، ودخل مرتين التشكيلة الأفضل في العالم وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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