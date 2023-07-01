استعداداً للموسم الجديد..ليفربول يحسم صفقة ضخمة والإعلان عنها قريباً

المصدر: البيان

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وافق فريق ليفربول الإنجليزي على دفع الشرط الجزائي لنادي لايبزيغ الألماني مقابل الحصول على خدمات لاعبه المجري دومينيك سوبوسلاي والبالغ 70 مليون يورو، ليحسم بذلك "الريدز" ثاني صفقاته للموسم الجديد 2023-2024.

وأكد خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، وفقاً لروسيا اليوم أن ليفربول اتفق مع اللاعب المجري على الشروط الشخصية في عقده وسيجري الفحوصات الطبية المعتادة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويبلغ سوبوسلاي 22 عاما ولعب 46 مباراة مع لايبزيغ في مختلف المسابقات الموسم المنصرم وسجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

وبات سوبوسلاي ثاني لاعب يضمه ليفربول هذا الصيف بعد بطل العالم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون.

يذكر أن ليفربول لن يشارك في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز الخامس، وسيكتفي بالمشاركة في الدور الأوروبي.

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