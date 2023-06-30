اتليتكو مدريد يستعيد الشعار السابق للنادي بعد تصويت المشجعين

المصدر: أ ب

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سيعود أتليتكو مدريد إلى شعار النادي السابق انصياعا لرغبة جماهيره.

أعلن نادي كرة القدم الإسباني يوم الجمعة أن أعضاءه صوتوا للعودة إلى الشعار الذي تم استبداله بتصميم أكثر حداثة قبل ستة أعوام أثار انتقادات واسعة.

وقال أتليتكو إن ما يقرب من 78 ألف عضو بالنادي البالغ عددهم 138 ألفا شاركوا في التصويت، واختار 88 بالمائة منهم الشعار السابق.

كلا التصميمين متشابهين، حيث يظهران خطوطا باللونين الأحمر والأبيض أسفل نجوم بيضاء على خلفية زرقاء، ودبا وراءه شجرة، وهو رمز مدينة مدريد.

وصدر الشعار الأول عام 1917، وكان مستوحى من شعار النبالة في العاصمة الإسبانية.

لن يعود الشعار القديم حتى موسم 2024-25 حيث يحتاج النادي إلى وقت لتنفيذ "العملية المعقدة والضخمة والمكلفة" لاستبدال التصميم.

كما يجب أيضا إضافة الشعار السابق إلى المنصات الالكترونية والشبكات الاجتماعية والمنتجات المرخصة ووسائط الطرف الثالث مثل المحتوى التلفزيوني وألعاب الفيديو.

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