إنتر يؤكد رحيل شكرينيار مع اقترابه من باريس سان جرمان

المصدر: أ ف ب

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سيغادر قائد منتخب كرواتيا ميلان شكرينيار إنتر كلاعب حر قبل انتقاله المرتقب الى باريس سان جرمان الفرنسي، بعد أن أعلن النادي الايطالي الجمعة رحيله عن صفوفه.

قال إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان "ستة مواسم مليئة بالانتصارات والإنجازات: هنا تنتهي مغامرة ميلان شكرينيار بقميص إنتر".

ينتهي عقد المدافع الجمعة وسيصبح لاعبًا حرًا للانتقال الى بطل فرنسا.

حقق ابن الـ28 عامًا لقب الدوري الايطالي مع نيراتسوري عام 2021، وكأس ايطاليا مرتين والكأس السوبر المحلية مرتين وحل وصيفًا لمانشستر سيتي الانجليزي هذا العام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

لم يلعب مع إنتر منذ مارس الماضي وخصع لجراحة في العمود الفقري في الشهر التالي.

غاب عن نهاية مثيرة للموسم شهدت أيضًا التأهل على حساب الغريم ميلان الى نهائي دوري الابطال.

توترت العلاقات بين اللاعب والنادي مطلع العام.

فشل إنتر في بيعه إلى سان جرمان في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة وجرّده من شارة القيادة في فبراير بعد أن رفض تجديد عقده.



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