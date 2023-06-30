يوفنتوس يعلن رحيل الكولومبي كوادرادو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن يوفنتوس سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة رحيل لاعبه الدولي الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو بعدما دافع عن ألوان الـ"بيانكونيري" لثماني مواسم.

وكتب يوفنتوس على موقعه على الإنترنت في اليوم الأخير من عقد الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عاما: "شكرًا لك بانيتا! لقد كانت ثمانية مواسم غنية، مميزة ولا تُنسى".

وانضم كوادرادو الذي يلعب في كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، الى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادما من تشلسي الانكليزي، وتوج بأحد عشر لقباً مع السيدة العجوز بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) وأربعة في الكأس المحلية (2016، 2017، 2018، 2021).

وعانى كوادرادو المعروف بنشاطه وانطلاقاته السريعة في الجهة اليمنى وتمريراته المليمترية، في موسمه الاخير مع يوفنتوس الذي يعلق آمالا على مهاجمه الجديد الواعد الاميركي تيموثي وياه، نجل نجم ميلان الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق رئيس ليبيريا الحالي جورج، لخلافة كوادرادو.

وذكرت وسائل الاعلام الايطالية أن وياه (23 عاما) اجتاز الفحص الطبي الخميس ووقع عقده مع الـ"بيانكونيري" لمدة خمس سنوات، مشيرة الى ان إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصفقة سيتم في الأيام المقبلة بعد الافتتاح الرسمي لنافذة الانتقالات الصيفية المقررة السبت في إيطاليا.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز