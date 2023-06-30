الشرطة الفرنسية تعتقل مدرب باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعتقلت الشرطة الفرنسية كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، بسب العنصرية ضد اللاعبين المسلمين، أثناء فترة تدريبه نادي نيس الفرنسي.

وكان غالتييه يتولى تدريب نيس، قبل بدء مهمته مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي 2022.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، نقلاً عن المدعي العام في فرنسا، فإن غالتييه تم اعتقاله وحجزه ومعه نجله من قبل الشرطة الفرنسية، بسبب التمييز العنصري، وذلك صباح اليوم الجمعة 30 يونيو 2023.

وأكدت الصحيفة، أن المدعي العام استند على بريد إلكتروني من جوليان فورنييه المدير الرياضي السابق لنادي نيس، يقول فيه أن غالتييه كان يشتكي من اللاعبين المسلمين المتواجدين في الفريق وكان يعاملهم بطريقة سيئة.

وشرح فورنييه في رسالته أن غالتييه أشتكى له شخصياً من كثرة المسلمين في الفريق، واستيائه بسبب أوقات الصلاة والتزامهم بأدائها.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم التحقيق مع غالتييه ونجله من قبل الشرطة خلال الساعات المقبلة فيما نسب إليهما من اتهامات عنصرية.

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