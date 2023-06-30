هل سيجتمعان في مدريد؟ زيدان عن تدريب مبابي: يمكننا فعل الكثير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، عن إمكانية تدريب مواطنه النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، يوماً ما.

وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أن تكون مدرباً وهناك لاعب مثل مبابي، بالطبع ستريد تدريبه يوماً ما، يمكننا فعل الكثير من الأشياء معاً".

وأضاف: "مبابي لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة يجب استغلالها، هو لاعب بمنتخب فرنسا، ومن الممكن أن نجتمع معاً على أي حال، أنا معجب بما يفعله مبابي، وأتمنى أن يحصد الكرة الذهبية مرات عديدة".

ومنذ رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد قبل عامين، لم يدرب أي فريق، رغم العروض التي يتلقاها من الأندية الأوروبية.

وقاد زيدان ريال مدريد مرتين، الأولى من يناير 2016 وحتى يونيو 2018، فيما كانت الثانية من مارس 2019 وحتى يونيو 2021، وحقق إنجازاً تاريخياً كونه المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، بالإضافة إلى فوزه بلقبين للدوري الإسباني، ولقبين لمونديال الأندية، ومثلهما لكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.

وارتبط اسم زيدان بالعودة إلى تدريب ريال مدريد عقب نهاية عقد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي الحالي، كما أن الريال قد يكون محطة مبابي المقبلة عقب نهاية عقده مع باريس بنهاية الموسم الجديد 2024/2023.

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