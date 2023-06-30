عقد جديد ووعد خاص.. عرض باريس الأخير لضمان بقاء مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى باريس سان جيرمان، لإيجاد حل خاص لأزمة كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي الذي رفض تمديد عقده مع العملاق الباريسي حتى 2025، وتمسك بالرحيل عقب نهاية الموسم المقبل 2024/2023.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، هناك اجتماع سيتم عقده خلال الساعات المقبلة بين إدارة باريس سان جيرمان ومبابي ووالدته فايزة العماري، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، في ظل تمسك باريس بتمديد مبابي لعقده أو الرحيل خلال الوقت الحالي لتحقيق استفادة مالية جراء رحيله، وعدم منحه فرصة المغادرة مجانًا الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان قد تعرض على مبابي توقيع عقد جديد لمدة موسمين أو 3 مواسم، مع وعده بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل، وذلك لحفظ ماء الوجه أمام الجماهير أولاً، وكذلك لتجنب رحيله المجاني.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن ريال مدريد لن يتخذ أي خطوة تجاه مبابي، إلا حال انتهاء الاجتماع بقرار واضح، بعدما كان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الميرنغي الصيف الماضي، قبل أن يختار البقاء مع باريس، بعد ضغوط من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وحدد باريس مبلغ 200 مليون يورو نظير بيع مبابي، وهو ما يرفضه ريال مدريد خاصة إنه كان سيضم اللاعب من قبل مجانًا دون دفع أي مبالغ مالية إلى البي سي جي.

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