شكوك حول استمرار ميندي مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحوم الشكوك حول إمكانية استمرار الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي مع ناديه ريال مدريد في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مستقبل فيرلاند ميندي مع ريال مدريد غير مستقر، مشيرة إلى أن الوضع البدني لميندي، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعدم اقتناع قادة الميرنغي ببقائه.

وغاب ميندي عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة 3 أشهر كاملة بسبب إصابتين، ولم يكن ذلك جديداً حيث سبق تعرضه لإصابات عديدة منذ انتقاله إلى ريال مدريد 2019.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة ميندي التسويقية تراجعت بشكل كبير العام الماضي، وهو ما يصعب على ريال مدريد استرداد القيمة التي دفعها في اللاعب لشرائه من أولمبيك ليون الفرنسي، والبالغة 50 مليون يورو.

ولعب ميندي مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى الميرنغي، 133 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى.

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