متفوقاً على ميسي وفينيسيوس.. هالاند أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصل النجم النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2023/2022، المقدمة من جانب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأطلقت صحيفة "ماركا" استفتاء ضم 100 لاعباً، من أجل التصويت على لقب أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، وشارك في التصويت عدد كبير من الصحفيين واللاعبين والمدربين والجماهير أيضاً.

واحتل هالاند المركز الأول بحصوله على 6531 نقطة، متفوقاً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق، الذي جاء في الوصافة بـ 4952 نقطة.

وحل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ثالثاً بـ 4932 نقطة، ثم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رابعاً، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي خامساً.

وقال هالاند بعد الفوز بالجائزة: "شكراً لكم، سأواصل العمل الجاد، وأطمح للفوز في المباريات المقبلة مع مانشستر سيتي، لأنني ذهبت إلى الفريق للفوز بالألقاب".

ولعب هالاند مع مانشستر سيتي 53 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 52 هدفاً، وصنع 9 أهداف.

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