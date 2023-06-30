بإطلالة كلاسيكية.. ليفربول يكشف عن قميصه الثاني في الموسم الجديد (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي ليفربول، عن قميصه الثاني الذي سيخوض به مبارياته خارج أرضه في الموسم الجديد 2024/2023، بعدما أعلن في وقت سابق عن قميصه الأساسي.

وظهر قميص ليفربول البديل بإطلالة مختلفة، لكن بنفس اللون المعتاد وهو الأبيض، مع زخرفة على الواجهة باللون الأخضر، وهو لون مستحدث على القميص، مع لون أسود دائري حول منطقة العنق والأكمام.

وأكد ليفربول في بيانه، أن تصميم القميص مستوحى من زي الريدز موسم 1996/1995.

يذكر أن ليفربول أنهى منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، محتلاً المركز الخامس برصيد 67 نقطة، جمعها من 38 مباراة حيث فاز 19 وتعادل 10 وخسر 9 مباريات.

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