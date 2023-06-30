الألماني هافيرتس يعزز هجوم أرسنال

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز أرسنال خط هجومه بتعاقده مع الدولي الألماني كاي هافيرتس، قادماً من تشيلسي بعقد طويل الأمد، حسب ما أعلن وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يتم الإفصاح عن مدة العقد أو قيمة الصفقة، لكن الصحافة البريطانية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قرابة 75 مليون يورو.

وهو أول تعاقد من العيار الثقيل يجريه أرسنال هذا الصيف، علماً بأن النادي يستعد لاستقدام لاعب وسط وست هام، ديكلان رايس، بحسب ما أعلنت تقارير صحافية محلية.

وسيمنح هافيرتس (24 عاماً) خط هجوم أرسنال المزيد من الفعالية، بفضل تقنياته وأسلوبه، في حين يعتبر المهاجم الألماني الدولي الفارع الطول، من المؤثرين في المنتخب الألماني، الذي ارتدى قميصه خلال 35 مباراة دولية، وسجل 13 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز