كانتي يشتري نادي كرة قدم بلجيكياً

المصدر: (بروكسل ـ أ ب)

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قام لاعب كرة القدم نغولو كانتي باستثمار مفاجئ، حيث اشترى نادي رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي من الدرجة الثالثة.

جاء إعلان النادي أمس عن هذه الخطوة، في بيان بعنوان «بلدة صغيرة، أحلام كبيرة!».

استكمل كانتي هذا الشهر انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات، بعد ست سنوات في تشيلسي. وقال النادي البلجيكي «مدفوعاً بشغفه بكرة القدم، فإن هدف نغولو كانتي هو الاستمرار في إعادة هيكلة النادي من أجل ترسيخ أسسه، وتحقيق الاستقرار للعاملين به، وإحياء تقليده في التدريب من خلال أكاديمية الشباب».

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