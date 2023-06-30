«تاتا» يدرب ميسي في إنتر ميامي

المصدر: (ميامي- أ ف ب)

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عيّن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرباً له قبيل وصول مواطنه النجم ليونيل ميسي.

وسبق للمدرب مارتينو الملقب بـ«تاتا» أن أشرف على تدريب ميسي في برشلونة وفي المنتخب، إضافة إلى فريق نيويلز أولد بويز، حيث لعب ميسي في نشأته.

ودرّب «تاتا»، 60 عاماً، أخيراً منتخب المكسيك، الذي خسر أمام «ألبي سيليستي» في دور المجموعات في مونديال 2022 في طريق الأخير للفوز باللقب، وسبق له أن أشرف على أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي، وقاده للفوز باللقب عام 2018.

وقاد مارتينو منتخب الباراغواي لاحتلال المركز الثاني في «كوبا أمريكا 2011»، وتولى منتخب بلاده لمدة عامين (2014 - 2016).

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