انتر ميامي لازال ملتزماً بموعد أول مباراة لميسي

المصدر: أ ب

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لا يزال إنتر ميامي ملتزما بأن تكون أول مباراة لليونيل ميسي معه يوم 21 يوليو ، إلا أنه أحجم يوم الخميس عن القول إن كان هذا الموعد مؤكدا.

وقال المدير الرياضي كريس هندرسون إن أوراق ميسي والمدرب الجديد جيراردو "تاتا" مارتينو ما زالت قيد المعالجة.

قدم الفريق مارتينو يوم الأربعاء، ولكن لا يمكنه أن يبدأ التدريب فعليا قبل استكمال إجراءات التأشيرة الخاصة به.

ومن المتوقع أن يوقع ميسي للفريق في وقت مستهل يوليو، وهناك خطط لتقديمه يوم 16 من الشهر.

وقال هندرسون "فيما يتعلق بليو: تم الاتفاق على الشروط ولكننا نستكمل الأوراق مع الدوري الأمريكي لكرة القدم ، لذا سيستغرق الأمر وقتا، لكننا نأمل أن يكون منتصف شهر يوليو موعداً يكون فيه مستعداً للانطلاق، ولكن هذا يتوقف على إنهاء جميع الأعمال الورقية".

عرض بعض تذاكر مباراة كأس الدوري في 21 يوليو ضد كروز أزول في السوق السوداء مقابل أكثر من 10000 دولار، ومن الواضح أن ذلك يأتي توقعا لأن تكون أول مباراة لميسي مع النادي.

قرر الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات - وهي الجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم - الانتقال إلى انتر ميامي بعد عامين مع باريس سان جيرمان.

وأكد النادي الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يبلغ دخل ميسي ( 36 عاما) ما بين 50 مليون دولار و 60 مليون دولار سنويا مع إنتر ميامي.

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