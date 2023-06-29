انتخاب دافيد لابارتيان رئيسا للجنة الأولمبية الفرنسية

المصدر: أ ب

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انتخب دافيد لابارتيان رئيسا للجنة الأولمبية الفرنسية يوم الخميس، خلفا لبريجيت أنريك التي استقالت بشكل مفاجئ الشهر الماضي.

لابارتيان هو رئيس الاتحاد الدولي للدراجات منذ عام 2017، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية منذ العام الماضي.

وقالت اللجنة الأولمبية الفرنسية في بيان إن الفرنسي البالغ من العمر 50 عاما حصل على 36 صوتا مقابل 8 لمنافسه إيمانويل بونيه أولالدي.

يأتي انتخاب لابارتيان وسط استعدادات تسودها بعض الاضطرابات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس العام المقبل.

داهمت الشرطة مقر اللجنة الأولمبية في باريس الأسبوع الماضي في إطار تحقيقات فساد تعاقدات.

وفي مقابلة مع الأسوشيتدبرس أكد توني إستانغيه، المسؤول الرئيسي عن تنظيم دورة باريس، على أن تحقيقين تجريهما الشرطة الفرنسية لا يمكن مقارنتهما بفضائح فساد وأخرى أخلاقية شهدتها الحركة الأولمبية في السابق.

تبدأ دورة ألعاب باريس من 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس، تليها الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر .

كانت أنريك، وهي لاعبة كرة قدم سابقة في المنتخب الوطني الفرنسي، أول امرأة تقود الرياضات الأولمبية في فرنسا، وتولت منصبها في يونيو 2021.

وجاء رحيلها المفاجئ بعد فترة من الاقتتال الداخلي في الأوساط الأولمبية الفرنسية أثارت دعوات من منظمي دورة باريس 2024 بضرورة تنحية الخلافات جانبا.

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