سان جيرمان يستهل دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي أمام لوريان

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يستهل باريس سان جيرمان دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بمواجهة ضيفه لوريان بموجب جدول المنافسات لموسم 2023-2024 الذي كشف عنه المنظمون النقاب اليوم الخميس.

ويتألف الموسم الجديد، الذي ينطلق في 12 أغسطس آب، من 34 جولة فقط بعد تقليل عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 إذ يصعد فريقان فقط من دوري الدرجة الثانية وتهبط أربعة فرق من دوري الأضواء.

بعدها يحل باريس سان جيرمان ضيفا على تولوز بطل كأس فرنسا قبل أن يستضيف لانس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف البطل.

ويستهل لانس موسمه الجديد بمواجهة مضيفه بريست، بينما يستضيف أولمبيك مرسيليا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ستاد رانس.

ويواجه باريس سان جيرمان غريمه اللدود مرسيليا في الجولة السادسة في 24 سبتمبر أيلول المقبل في لقاء قمة.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري للمرة 11 الموسم الماضي وسط اضطرابات في النادي بعدما خرج من دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وقرر ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عدم تجديد عقده مع النادي وانتقل إلى إنتر ميامي.

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