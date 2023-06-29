لوكا هرنانديز يقترب من التوقيع مع سان جرمان

المصدر: أ ف ب

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سينضم الظهير الدولي الفرنسي لوكا هرنانديز "قريبًا" الى باريس سان جرمان قادمًا من بايرن ميونيخ الالماني مقابل 40 مليون يورو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من مصدر مقرّب من المفاوضات.

وقال المصدر مؤكدًا معلومة نشرتها صحفية "ليكيب" إن اللاعب "لم يوقع بعد، ولكن قريبًا"، مشيرًا الى ان سان جرمان حصل على نصف المبلغ الذي طلبه بايرن.

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الاسباني ورُقي الى الفريق الاول في 2014 قبل أن ينتقل الى النادي البافاري في 2019.

حقق مع بايرن لقب البوندسليغا أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب بطل العالم 2018 عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في نوفمبر الماضي.

في سياق آخر، قال مصدر آخر مقرب من المفاوضات إن النادي بصدد الإعلان "الاسبوع المقبل" عن تعاقده مع المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.

كما يُرتقب مصير النجم كيليان مبابي الذي يشكل حديث الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن أنه لن يفعّل خيار تمديد عقده مع سان جرمان الذي ينتهي في يونيو 2024، ما قد يدفع النادي الى بيعه قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.

ايبا/ر م

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