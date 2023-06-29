الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يواصل صدارته لقائمة الأعلى قيمة سوقية

المصدر: وام

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حافظ باريس سان جيرمان ولاعبه كيليان مبابي على صدارتهما لأكثر فرق ولاعبي الدوري الفرنسي لكرة القدم من حيث القيمة السوقية بعد موسم حافل بالأحداث توجه سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي ووصل فيه مبابي إلى نهائي كأس العالم 2022 مع المنتخب الفرنسي.

وبرغم التراجع في القيمة السوقية لسان جيرمان، واصل الفريق تربعه على رأس قائمة فرق الدوري الفرنسي من حيث القيمة السوقية في التقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين.

وشهد الموسم المنقضي فوز سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مجددا لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المسابقة (11 لقبا)، ولكن الفريق خرج مبكرا من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتراجعت القيمة السوقية لعدد من لاعبي الفريق -وفقاً للتقييمات الجديدة-، ما أسفر عن تراجع القيمة السوقية للفريق نفسه من 882.55 مليون يورو إلى 803.75 مليون يورو بنسبة تراجع بلغت 8.9 %.

وحافظ سان جيرمان على صدارة القائمة في التقييم الجديد للقيمة السوقية بفارق هائل عن ستاد رين الذي تقدم على موناكو في التصنيف الجديد ليحتل المركز الثاني في القائمة رغم التراجع في القيمة السوقية لكل منهما أيضا وكذلك بالنسبة لمارسيليا الذي احتل المركز الرابع في القائمة.

وتراجعت قيمة ستاد رين بنسبة 0.5 % فقط (من 320.3 إلى 318.6 مليون يورو) فيما تراجعت قيمة موناكو من 324.2 إلى 310.3 مليون يورو بنسبة 4.3 %، وتراجعت قيمة مارسيليا بنسبة 1.0 إلى 256.5 مليون يورو.

وكان فريق لانس أكبر الرابحين في التقييم الجديد؛ حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 20.2 % من 184.1 مليون يورو إلى 221.25 مليون يورو، فيما كان أجاكسيو أكثر الخاسرين في التقييم الجديد بتراجع قيمته السوقية بنسبة 12.9 إلى 23.65 مليون يورو.

وبرغم التراجع في القيمة السوقية لنصف عدد فرق المسابقة في التقييم الجديد، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لفرق المسابقة بنسبة 0.2 % لتبلغ 3.58 مليار يورو.

وعلى مستوى اللاعبين، حافظ مبابي مهاجم سان جيرمان على الصدارة بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو، وهي القيمة السوقية الأعلى لأي لاعب في العالم حاليا، ويتساوى معه فيها لاعب واحد فقط هو النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبرغم تراجع القيمة السوقية لكل من ماركينيوس وأشرف حكيمي لاعبي باريس سان جيرمان بمقدار 5 ملايين يورو إلى 65 مليون يورو، حافظ اللاعبان على موقعيهما في المركزين الثاني والثالث في القائمة بالتساوي مع زميلهما الآخر نونو مينديز، الذي حافظ على قيمته السوقية كما هي.

وأكمل نيمار احتكار سان جيرمان للمراكز الخمسة الأولى في القائمة برغم تراجع قيمته السوقية 5 ملايين يورو عن التقييم السابق لتبلغ 60 مليون يورو.

وتقدم كيفران تورام لاعب خط وسط نيس إلى المركز العاشر بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، فيما تراجعت القيمة السوقية للأرجنتيني ليونيل ميسي من 45 مليون يورو إلى 35 مليون يورو ليتراجع إلى المركز الـ11 بالقائمة مع انتهاء عقده مع سان جيرمان وقرب إتمام انضمامه رسميا لفريق انتر ميامي الأمريكي.

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