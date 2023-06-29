وكيل لاعب ريال مدريد: الميرنغي ليس لديه أموال لضم مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف وكيل الأعمال الفرنسي إيفان لو مي، مفاجاة كبيرة، حيث أكد أن نادي ريال مدريد لا يملك أموالًا من أجل التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، خلال الصيف الجاري.

وقال إيفان لو مي وكيل الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد، في تصريحات عبر شبكة "RMC" الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حالياً من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض".

وأضاف: "ريال مدريد غير قادر على دفع 40 مليون يورو صافي سنوياً بالإضافة لمكافآت تصل إلى 30 مليون يورو".

وأكمل: "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافي، بينما كريم بنزيما كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما تم تسريب خطاب اللاعب إلى إدارة باريس سان جيرمان، الذي أخبر النادي خلاله بعدم استمراره لما بعد صيف 2024.

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