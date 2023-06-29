الاتحاد الأوروبي يحدد نظام تأهل منتخباته لكأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نظام تصفيات التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستكون نسخة 2026 الأولي بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32 منتخباً، وتقام معظم المباريات بالولايات المتحدة على 11 ملعباً، من أصل 16 سيستضيف منافسات المونديال.

نظام أوروبا في تصفيات كأس العالم 2026

أوضح "يويفا" أن مسار التأهل إلى مونديال 2026 من قارة أوروبا سيكون من مرحلتين، مرحلة المجموعات ومرحلة المباريات الفاصلة، وتقام التصفيات من 12 مجموعة يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يتأهل أصحاب المركز الثاني في الـ 12 مجموعة إلى الملحق، ويتأهل أصحاب أفضل 4 مراكز في دوري الأمم الأوروبية ممن لم يحتلوا المركز الأول أو الثاني في التصفيات إلى الملحق.

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة لكل منهما وليس ذهاب وإياب، لتحديد 4 منتخبات أخرى تتأهل إلى كأس العالم 2026، وتلعب المباريات الفاصلة بنظام نصف النهائي من مباراة واحدة في 4 مسارات مختلفة، ثم يليها مباراة نهائية في كل مسار تحسم بطاقة التأهل إلى المونديال.

يذكر أن مقاعد كل قارة في نسخة كأس العالم 2026 زادت مع زيادة عدد منتخبات البطولة، حيث سيشارك من قارة أوروبا 16 منتخباً، و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية (كونكاف)، ومثلها من أمريكا الجنوبية (كونميبول)، ومنتخب واحد من أوقيانوسيا، ويمثل هذا التقسيم 46 منتخباً، فيما ستحدد البطولة الفاصلة التي يشارك فيها 6 فرق أخرى، مقعدين آخرين.

ويشارك فريق واحد من كل اتحاد قاري باستثناء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فريق واحد من اتحاد البلدان المضيفة، وفريقين بناء على التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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