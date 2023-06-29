لتفادي الالتباس.. تغيير اسم دوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تغيير اسم بطولة دوري المؤتمر الأوروبي إلى دوري المؤتمر.

وقال "يويفا" في بيانه: "تمت إعادة تسمية دوري المؤتمر الاوروبي إلى دوري المؤتمر، لتفادي الالتباس لدى الجماهير مع بطولة الدوري الأوروبي".

وأشار "يويفا" في بيانه إلى أن الأبحاث التي أجريت بين المشجعين وكذلك الشركاء التجاريين جاءت نتائجها، بأن إزالة اسم "الأوروبي" من المسابقة سيضفي مزيداً من التطوير، وتمت الموافقة على هذا التغيير المقترح من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وسيستمر اسم مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي اعتبارًا من الموسم الجديد 2024/2023، على أن يتم اعتماد اسم دوري المؤتمر موسم 2025/2024.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 2 ديسمبر 2018، إطلاق مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، لإتاحة الفرصة لأندية الصف الثاني بالتواجد في مسابقة أوروبية قارية، بنفس نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وانطلقت بالفعل مع بداية موسم 2021/2022، وتوج روما بلقب النسخة الأولى، فيما اقتنص وست هام يونايتد اللقب الثاني موسم 2022/2023.

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