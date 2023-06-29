«سيتي» يتراجع عن مساعيه لضم ديكلان رايس

المصدر: (لندن- د ب أ)

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تراجع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مساعيه لضم اللاعب ديكلان رايس قائد فريق ويستهام، بعدما تقدم أرسنال بعرض آخر أفضل لضم الإنجليزي الدولي رايس «24 عاماً»، أول من أمس، مقابل 105 ملايين جنيه استرليني «134 مليون دولار»، وذلك بعد أن رفض ويستهام عرضين سابقين.

وتردد أيضاً أن مانشستر سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون استرليني وقوبل بالرفض، وقرر النادي المتوج بالثلاثية في الموسم المنقضي عدم محاولة تقديم عرض آخر مماثل لعرض أرسنال أو أفضل منه.

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