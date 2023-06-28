إيقاف مدرب روما جوزيه مورينيو 10 أيام

المصدر: أ ب

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تم إيقاف مدرب روما جوزيه مورينيو لمدة 10 أيام مع بدء الموسم الجديد للدوري الإيطالي بسبب تعليقات أدلى بها حول حكم إيطالي.

الإيقاف الصادر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء يعني أن مورينيو سيغيب عن المباراة الافتتاحية لروما الموسم المقبل، ومن المرجح أن يغيب أيضا عن المباراة الثانية للفريق، اعتمادا على تحديد مواعيد المباريات.

تمت معاقبة مورينيو لادعائه أن دانييلي شيفي كان "أسوأ حكم رأيته في حياتي المهنية" بعد تعادل روما 1-1 مع مونزا في 3 مايو .

كما تم تغريم المدرب البرتغالي 50 ألف يورو (55 ألف دولار) وكذلك روما.

تم إيقاف مورينيو، 60 عاما، لأربع مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي لإساءة معاملته للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور في نهائي الدوري الأوروبي في 31 مايو .

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