ماسك وزوغربيرغ يتدربان على الفنون القتالية.. هل اقترب النزال؟

المصدر: البيان

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نشر صديق للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صوراً من تدريبات بدنية تجمعهما معاً في صالة، وذلك بعد تحدٍ علني بين ماسك ومؤسس Meta مارك زوغربيرغ لخوص نزال في حلبة مصارعة.

وكتب خبير الكومبيوتر والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، ليكس فريدمان، تغريدة على تويتر مرفقة بصورتين وهو يصارع ماسك: "أجريت جلسة تدريبية مرتجلة مع ماسك لبضع ساعات. أنا معجب للغاية بقوته ومهارته. لقد كانت ملحمة". وعلق ماسك على التغريدة: "كان الأمر ممتعاً".

وتأتي تدريبات ماسك بعد أن نشر ليكس فريدمان مقطع فيديو لتدريبات "جوجيستو" له مع مارك زوغربيرغ الذي يتقن هذا الفن وسبق ان خاض مباريات في الجوجيستو، وينظر إليه أكثر براعة في القتال وأصغر سناً، إلا أن ماسك يتمتع بجسد أضخم ولياقة عالية رغم أنه في الـ 52 من العمر.

وتطرق فريدمان، وهو صديق للمليارديرين الشهيرين إلى تحدي النزال داعياً إياهما إلى التراجع بلطف، وقال فريدمان: "من الملهم حقًا أن نرى إيلون ومارك يقومان بتعلم فنون الدفاع عن النفس، لكنني أعتقد أن الأفضل إذا شجعوا الناس على تعلم فنون الدفاع عن النفس دون ان يخوضوا النزال على الحلبة".

وبدأ تحدي النزال قبل أسبوعين، عندما رد ماسك على تغريدة عن "ميتا" جاء فيها أن الشركة تستعد لإطلاق منافس جديد لـ"تويتر".

وبعد هذه الأخبار قام ماسك بالتعليق على التغريدة وقال: "الأرض قد تصبح تحت كعب زوكربيرغ"، وأعلن أنه "مستعد للنزال معه في حلبة".

ومن جهته ردّ زوكربيرغ على تحدي ماسك وطلب منه في منشور أن "يرسل له العنوان"، ليقوم ماسك بالرد بعبارة "فيغاس أوكتاغون".

يذكر أن زوكربيرغ يتدرب بالفعل على فنون القتال المختلطة، ونشر أنه استكمل أول دورة للجوجيتسو له الشهر الماضي.

بينما ماسك، فإن "التمرين الحقيقي الوحيد الذي يحصل عليه هو رمي أطفاله في الهواء"، حسب قوله.

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