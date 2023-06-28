حارس باريس سان جرمان ريكو واعٍ ويتواصل مع محيطه

المصدر: أ ف ب

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أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الإسباني سيرخيو ريكو حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي واعٍ ويتواصل مع محيطه بعد خروجه من غيبوبة.

تم نقل الحارس الثاني في سان جرمان (29 عامًا) إلى المستشفى عقب سقوطه عن حصان في مهرجان محل في أواخر مايو الماضي.

عانى من إصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة في مستشفى في إشبيلية، لكن زوجته ألبا سيلفا قالت الإثنين إنه تمكن من التعرف على أسرته ونطق أسمائهم.

قالت الاسبوع الماضي إنه استفاق من غيبوبته و"الحقيقة هي أننا نستطيع أن نرى النور بالفعل".

فاز ريكو بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" مرتين مع إشبيلية وانضم الى سان جرمان بصفقة دائمة في 2020 بعد موسم على سبيل الاعارة.



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