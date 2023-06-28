رئيس فرنسا يتعرض لموقف محرج بسبب مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إنه حاول من قبل ضم النجم كيليان مبابي، إلى فريقه المفضل مارسيليا لكنه لم ينجح في ذلك.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن ماكرون تعرض لموقف محرج خلال زيارته لمدينة مارسيليا، وذلك في حديثه مع أطفال المدينة، حيث سأله طفلاً بشكل صريح: "هل يمكنك المجيء بمبابي إلى مارسيليا"، ورد على الطفل بطرافة، قائلاً: "لا يمكننني ذلك.. تعرف لماذا؟ لأنني حاولت بالفعل من قبل ولم أنجح".

ويعتبر ماكرون من أكبر مشجعي نادي مارسيليا، وهو ما كان أعلنه في وقت سابق.

وتحدث ماكرون من قبل عن مستقبل مبابي بعدما أعلن الأخير عدم تجديد عقده مع باريس عقب نهاية الموسم المقبل 2024/2023، وأكد إنه سيتحدث مع اللاعب حول إمكانية الاستمرار لفترة جديدة.

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