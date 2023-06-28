بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توصل نادي بايرن ميونخ لاتفاق مع الإنجليزي المخضرم هاري كين، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تقدم مؤخراً بعرض رسمي لناديه توتنهام لشرائه نهائياً.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع هاري كين لضمه خلال الميركاتو الجاري، مشيرة إلى أن البافاري توصل لاتفاق مبدئي بشأن إتمام الصفقة بعد التفاوض مع والده وأخيه على ضمه.

وأكدت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أنه سيتعين على بايرن ميونخ التوصل لاتفاق مع توتنهام لحسم الصفقة بشكل رسمي.

يذكر أن ريال مدريد كان أبرز الأندية المهتمة بضم هاري كين خلال الصيف الجاري، ويأتي بعده مانشستر يونايتد بطلب من مدربه الهولندي إيريك تين هاغ.

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