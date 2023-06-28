بسبب إنريكي.. تغير جذري في مستقبل نيمار مع باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طرأ تغييراً جذرياً على مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه باريس سان جيرمان، بعدما كان مسؤولو النادي الفرنسي قرروا في وقت سابق عرض نيمار للبيع، في ظل إصاباته المتكررة وحصوله على راتب ضخم.

ولم يكن قرار رحيل نيمار من طرف إدارة باريس فقط، بل كان قراراً متبادلاً، حيث استقر اللاعب هو الآخر على الرحيل بعد الفترة الأخيرة التي شهدت تذمر جماهير باريس وإطلاق صافرات الاستهجان ضده في كل مناسبة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اقتراب باريس من التعاقد مع المدرب لويس إنريكي لقيادة البي سي جي بداية من الموسم المقبل، كان سبباً في تغيير القرار الخاص بمستقبل اللاعب، خاصة أن نيمار سبق له اللعب تحت قيادة إنريكي حينما كان الأخير مدرباً لبرشلونة.

وفي نفس الوقت، أكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يبدو متحمساً للعودة مرة أخرى واللعب تحت قيادة إنريكي، حيث غير قراره بشأن الرحيل هو الآخر، لاسيما أنه لم يتلق سوى عرضاً واحداً كان من الدوري السعودي، إلا أنه يؤجل فكرة اللعب في المنطقة العربية خلال الوقت الحالي.

وشارك نيمار مع باريس في 28 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، أحرز خلالها 16 هدفاً وصنع مثلها، قبل تعرضه للإصابة في فبراير الماضي وخضوعه لعملية جراحية، أنهت موسمه مبكراً.

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