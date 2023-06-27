لم يعد خياراً للنادي.. ميسي يبعد أمرابط عن برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، سبب عدم تعاقد برشلونة مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان أمرابط أحد أهداف برشلونة لتدعيم وسط ملعبه، بعد رحيل قائد الفريق سيرخيو بوسكيتس.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه خطة برشلونة قد تغيرت، بعد فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، ليتلاشى معه خيار التعاقد مع أمرابط من فيورنتينا.

وأوضح التقرير أن خطة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة كانت الدفع بميسي خلف المهاجمين، على أن يساعده لاعب بقدرات بدنية عالية ويمتلك معدل جري مرتفع، وكان أمرابط هو الرجل المنشود لهذه المهمة.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة أبقى على خيار أمرابط مطروحاً، لكنه تلاشى تمامًا بعد قرار ميسي بعدم الانضمام للفريق، حيث يدرس البارسا خيارات أخرى منخفضة السعر، عقب التعاقد مع الألماني إيلكاي غوندوغان قادماً من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

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