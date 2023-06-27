قبل آخر موسم في عقده.. بايرن ميونخ يتقدم بعرض لضم هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن بايرن ميونخ أرسل عرضاً رسمياً لتوتنهام، للتعاقد مع كين مقابل 70 مليون يورو بخلاف الإضافات، في الوقت الذي يتمسك فيه توتنهام بالحصول على 100 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، وضع كين على رأس قائمته لتدعيم خط الهجوم للموسم الجديد، وذكرت الشبكة أن توخيل ليس الوحيد بل هناك ثنائي آخر يطمح في التعاقد مع كين، هو الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

ويرتبط كين بعقد مع توتنهام حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2023.

يذكر أن هاري كين تمكن من تسجيل 32 هدفاً مع توتنهام موسم 2023/2022، منها 30 هدفاً ببطولة الدوري الإنجليزي.

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