أرسنال مازال في السباق.. وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي لضم رايس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موقف نادي وست هام يونايتد، من العرض المقدم له من جانب نظيره مانشستر سيتي، للتعاقد مع ديكلان رايس.

وكان مانشستر سيتي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع رايس مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن وست هام رفض عرض مانشستر سيتي لضم رايس، حيث أنه مسؤوليه لم يجدوا المبلغ يرتق لتطلعاتهم بخصوص بيع قائد الفريق، ويأملون في الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل للتخلي عنه.

يأتي ذلك بعدما رفض وست هام في وقت سابق عرضين من أرسنال للتعاقد مع اللاعب، آخرهما بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه إسترليني إضافات، وهو العرض الأغلى في تاريخ النادي.

وذكرت الشبكة أن أرسنال ما زال يتمسك بالتعاقد مع رايس البالغ من العمر 24 عامًا، بعد رفض أول عرضين له، مشيرة إلى أن الجانرز مستعد لتقديم عرض ثالث، نيظر حسم الصفقة لصالحه.

ويحظى رايس بمنافسة شرسة من قبل ناديي أرسنال ومانشستر سيتي، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن رايس قاد وست هام للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي.

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