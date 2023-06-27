مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الأساسي في الموسم الجديد (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي مانشستر يونايتد، عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2024/2023، الذي جاء بلونه الأحمر المعتاد، ومطعم بخطوط سوداء.

وشارك من الفريق الأول لمانشستر يونايتد في الكشف عن قميص الموسم الجديد، عبر الحساب الرسمي للشياطين الحمر على "تويتر"، كل من الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والبرازيلي كاسيميرو، والإنجليزي ماركوس راشفورد.

ويتراوح سعر القميص الجديد لمانشستر يونايتد بين 80 إلى 110 جنيه إسترليني.

وكان مانشستر يونايتد احتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي، وتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وضمن الشياطين الحمر، العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.













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