زيدان عن بنزيما ومودريتش: هناك من يجب أن تقف احترامًا له

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد السابق، أن هناك لاعبين يتمتعون بمكانة كبيرة، يأتي على رأسهم كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، والمخضرم لوكا مودريتش نجم الميرنغي، مشيراً إلى أنه سيعود إلى مجال التدريب قريباً بعد أكثر من موسمين ابتعد فيهما عن الملاعب تحديداً عقب رحيله عن تدريب ريال مدريد.

وفي مقابلة مع شبكة "تيلي فوت" الفرنسية، قال زيدان: "أعرف ما أريده وما لا أريده، سأكون قادراً على العودة للتدريب قريباً".

وعن إمكانية تدريب أحد الأندية الفرنسية، قال "زيزو": "لا يوجد ما يمنع ذلك".

وعلق زيدان على انضمام النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام إلى الريال، الذي تمسك بالحصول على القميص رقم 5 مع الميرنغي وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه "زيزو" وقتما كان لاعباً في صفوف اللوس بلانكوس.

وقال زيدان: "التقيت بيلينغهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، أتمنى أن يحظى بمسيرة رائعة، هو لاعب رائع وجاهز لإفادة ريال مدريد".

وكان بيلينغهام انتقل إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال نهائي.

ووجه زيدان إشادة خاصة للثنائي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، والمخضرم لوكا مودريتش نجم الميرنغي، حيث قال: "إذا كان هناك لاعباً عليك أن تقف له احترامًا، فهو كريم بنزيما، وأيضاً لوكا مودريتش، يجيدان الخروج من المواقف الصعبة".

وكان زيدان تولى تدريب ريال مدريد مرتين، الأولى من يناير 2016 وحتى يونيو 2018، فيما كانت الثانية من مارس 2019 وحتى يونيو 2021، وحقق زيدان إنجازاً تاريخياً كونه المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، بالإضافة إلى فوزه بلقبين للدوري الإسباني، ولقبين لمونديال الأندية، ومثلهما لكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.

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